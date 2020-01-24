Corona Virüs nedir? Korunmak için neler yapmalı?

Çin'den yayılan ve dünyayı paniğe iten Corona Virüs hakkında şimdiye kadar bilinenleri ve korunma yöntemlerini Prof. Dr. Esin Şenol anlattı

Çin’in Vuhan şehrinde başlayan Corona Virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye başladı.

Tekno Safari'den Timur Akkurt, Corona Virüsü hakkında merak edilenleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol’a sordu.

Timur Akkurt’un ilk sorusu “Corona Virüsünün kaynağı nedir?” oldu. Prof. Dr. Esin Şenol, Corona Virüsünün hayvanlardan insanlara sıçrama yapan virüslerden olduğunu, bu virüsün insanlara geçtiği zaman mutasyona uğradığını ve insanlar arasında yayılmaya başladığını söyledi.

İnsan metabolizması tarafından bilinmeyen bir virüs olduğu için de insanların bir direnç gösteremediklerini belirtti. Corona Virüsünün özelliklerinden ve yayılma hızından dolayı global bir tehdit olabileceğini de ekledi Prof. Dr. Esin Şenol.