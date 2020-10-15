  • BIST 1.189
  • Altın 483,315
  • Dolar 7,9097
  • Euro 9,2967
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKABakan Pilli:3 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi

Corona virüsü aşısıyla ilgili en net tarih: 2022’ye kadar onlar aşı olmayacak

» »
Corona virüsü salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç denemeleri devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimlerinden Soumya Swaminathan bir açıklama yaptı. Swaminathan, "Sağlıklı ve genç insanlar 2022'ye kadar bekleyebilir" dedi.
Corona virüsü aşısıyla ilgili en net tarih: 2022’ye kadar onlar aşı olmayacak

Dünya çapında 38.7 milyon insana bulaşan corona virüsü ile ilgili kritik bir açıklama Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden geldi… DSÖ’nün üst düzey yetkililerinden Soumya Swaminathan, dünya çapında birçok ülkede aşı için çalışmaların hız kazandığını söylerken acı bir itirafta bulundu.

Dünya çapında yüzlerce aşı için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Swaminathan, “Herkese yetecek kadar aşı şu an olası görülmüyor. Birçok insan bu konuda hemfikir olacaktır, öncelik sağlık çalışanlarına ve ön cephede mücadele eden çalışanlara verilecek. Orada bile öncelik iyi belirlenmeli. Örneğin önce en risk altındakilere ve daha sonra yaşlılara aşı verilmeli, daha sonra da böyle devam etmeli” dedi.

GENÇLER 2022’Yİ BEKLEYEBİLİR

Aşı konusunda önde giden Johnson & Johnson ve AstraZeneca’nın ABD’deki denemelerin güvenlik sebebiyle durduğunu hatırlatan Swaminathan, sağlıklı ve genç olanların aşı için 2022’ye kadar bekleyebileceğini dile getirdi.

ABD’de günlük vaka sayısının 100.000’lere ulaştığını ve bunun ölüm oranını da etkileyeceğini dile getiren Swaminathan, “Nisan ayında dünya çapında günlük ölüm sayısı 7.500’den şimdilerde 5.000’e düştü. Fakat yoğun bakımlardaki kalabalık artıyor. Ölüm sayıları vakaların gerisinde kalıyor ve birkaç hafta sonra ölüm sayıları da artıyor. Dolayısıyla şu an ölüm sayılarının düştüğü için sevinmemeliyiz” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karaciğer sağlığını korumaya yarayan 10 hayati öneri14 Ekim 2020 Çarşamba 20:00
  • Kanserden koruyan 7 besin!14 Ekim 2020 Çarşamba 19:30
  • Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi14 Ekim 2020 Çarşamba 15:55
  • Koronavirüs aşısı için rezervasyonlar başladı!14 Ekim 2020 Çarşamba 14:49
  • Sağlık Bakanlığı yeni çalışma başlatıyor! İki test aynı anda yapılacak...14 Ekim 2020 Çarşamba 14:10
  • Bir numaralı aşı çalışmasının başındaki isim konuştu: Hayat temmuza kadar normale dönmez14 Ekim 2020 Çarşamba 13:30
  • Gece Başlayan Diş Ağrıları Çürük Belirtisi Olabilir !14 Ekim 2020 Çarşamba 13:10
  • Vücuttaki Leke Problemine Dikkat !14 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
  • Anne adayları hangi testleri ihmal etmemeli?14 Ekim 2020 Çarşamba 10:16
  • Çocukların Odaklanmasını Kolaylaştıracak 7 Önemli Adım14 Ekim 2020 Çarşamba 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti