  • BIST 5.341,96
  • Altın 1124.244
  • Dolar 18.7709
  • Euro 19.9397
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Corona yeniden hortladı! XBB 1.5 tehlikesi...

» »
XBB.1.5 şimdiye kadar tespit edilen en bulaşıcı Omicron alt varyantı olarak tehlike saçıyor ve içerdiği mutasyonlar sayesinde hızla yayılarak hücrelere tutunmasını, çoğalmasını sağlıyor.
Corona yeniden hortladı! XBB 1.5 tehlikesi...

Omicron alt değişkeni XBB.1.5, Amerika Birleşik Devletleri’nde hızla yayılmasının ardından bilim insanları arasında endişe yaratıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre, XBB ve XBB.1.5’in 31 Aralık haftasında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki COVID-19 vakalarının bir önceki haftaya göre %25,9’dan %44,1’ini oluşturduğu tahmin ediliyor. . DSÖ, dünya çapında 28 ülkede daha tespit edildiğini söyledi.

XBB. 1.5 NEDİR?

New York’taki Buffalo Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar şefi olan Dr. Thomas Russo, XBB.1.5’in Omicron’un bir alt varyantı olduğunu açıkladı.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nde kıdemli bilim insanı olan MD Amesh A. Adalja , bunun, Omicron’un BA.2 formunun iki türünün hibrit bir versiyonu olan XBB’nin bir yan ürünü olduğunu söylüyor .

Dr. Adalja, “Daha baskın hale geldi ve hatta daha bulaşıcı hale gelmek için daha da gelişti” diyor ve Singapur ve Kuzeydoğu ABD gibi yerlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor.

XBB. 1.5 varyantı, iki farklı BA.2 varyantından ortaya çıkan oldukça bulaşıcı bir “rekombinant” varyant olarak tanımlanıyor.

Son iki ay içinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan takip rakamları, XBB.1.5 varyantının şu anda ABD’deki vakaların %40’ından fazlasını oluşturduğunu gösterdi. XBB.1.5, vakaların yalnızca %6’sını oluşturuyor.

XBB.1.5 NE KADAR TEHLİKELİ?

DSÖ, şiddeti hakkında henüz herhangi bir veriye veya etkisine ilişkin klinik bir tabloya sahip olmadığını söyledi. Şiddetinin değiştiğine dair hiçbir belirti görmediğini, ancak artan bulaşabilirliğin her zaman bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Van Kerkhove, aşılar ve tedavilere atıfta bulunarak, “Dünya çapında daha fazla enfeksiyon dalgası bekliyoruz, ancak bunun daha fazla ölüm dalgasına dönüşmesi gerekmiyor çünkü karşı önlemlerimiz çalışmaya devam ediyor.”

XBB. 1.5 BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlar, XBB. 1.5 varyantında COVID belirtilerinin değişmediğini söyledi, ancak grip benzeri semptomların, özellikle aşılanan ve güçlendirilmiş olanlarda daha az yaygın olduğunu kaydetti.

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Tükenmişlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi05 Ocak 2023 Perşembe 11:59
  • Acil görüşme sonrasında Covid-19 uyarılarını ülkelere gönderdiler: Bunları yapın05 Ocak 2023 Perşembe 11:44
  • Düzenli su tüketmek yaşlanma etkilerini azaltıyor04 Ocak 2023 Çarşamba 23:50
  • 7 haftada göbeği eritmenin yolları04 Ocak 2023 Çarşamba 21:53
  • Göz kuruluğu rahatsızlığı için damlalara alternatif “tıpa” deneniyor04 Ocak 2023 Çarşamba 16:52
  • Çocuklarda ishal salgınına dikkat!04 Ocak 2023 Çarşamba 14:43
  • Çin’de yasakların kaldırılması dünya genelinde endişe yaratıyor03 Ocak 2023 Salı 21:23
  • Bilimsel araştırma: Günde 8 bardak su içmek ömrü 15 yıl uzatıyor03 Ocak 2023 Salı 10:27
  • Yeni yıl için sağlıklı beslenme rehberi02 Ocak 2023 Pazartesi 13:33
  • Şeker tüketimi nasıl azaltılır01 Ocak 2023 Pazar 21:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti