Covid-19 aşısı uygulananlarda hangi ‘yan etkiler’ görüldü?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi, Çin’den alınan CoronaVac aşısı uygulananlarda görülen ‘yan etkiler’i anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 14 Ocak’tan bu yana 1 milyon 67 bin kişi aşılandı. Aşılama çalışması, belirlenen öncelik sırasına göre devam ediyor.

DHA’ya konuşan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi, aşı uygulanan kişilerde şimdiye dek çok ciddi bir yan etki görülmediğini ifade etti.

Profesörün aktardığına göre aşı uygulananlarda, aşılanan yerde kızarma, ağrı ve rahatsızlık hissi yaşandı. Bir grupta ise aşıdan sonra halsizlik ve baş ağrısı görüldü.