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Covid-19 hapı için FDA'ya başvuru yapıldı

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ABD'li ilaç firması Merck ağız yoluyla alınabilen corona virüs ilacı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne acil kullanım onayı başvurusu yaptı.
Covid-19 hapı için FDA'ya başvuru yapıldı

Molnupiravir adlı ilaç onay aldığı takdirde "corona virüse karşı FDA onayı alan ilk hap" olacak.

Molnupiravir adlı ilacın hastaların corona virüs semptomlarını azaltabileceği ve iyileşmeyi hızlandırabileceği belirtiliyor.

Hap formundaki ilacın herhangi bir sağlık kurumuna gitmeden evde kullanılabilecek olması, özellikle sağlık sistemleri gelişmemiş fakir ülkelerde salgının kontrol altına alınmasına büyük katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Firma, ilaçla ilgili paylaştığı veriler ile ilacın ölümleri ve hastaneye yatışları yarı yarıya önleyebildiğini duyurmuştu.

Pfizer ve Roche gibi diğer ilaç firmaları da benzer corona virüs ilaçları üzerinde çalışıyor. Bu firmaların da önümüzdeki aylarda FDA onayı için başvurması bekleniyor.

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