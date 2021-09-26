Covid-19 tedavisinde 'lama' umudu: Burun spreyi olarak kullanılacak

İngiltere'de Fifi adlı bir lamadan alınan nano antikorlar ile güçlü bir Covid-19 tedavisi üretildi. Hayvanlarda test edilen terapi ilk aşamada başarılı sonuç verdi. Bilim insanları, tedavinin insanlarda test edilmesinin ardından, erken enfeksiyonu tedavi etmek ve önlemek için basit bir burun spreyi olarak kullanılabileceğini açıkladı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ise lamalardan elde edilen atikor tedavisinin, Covid-19'a karşı şimdiye kadar test edilen en etkili yöntemlerden biri olduğunu duyurdu.

İngiliz bilim insanları Fifi adlı bir lama aracılığıyla Covid-19’a karşı nano-antikor tedavisi üretti. Araştırmacılar, erken denemelerde tedavinin "önemli bir potansiyel" gösterdiğini söyledi.

Bununla birlikte tedavi, lamaların ve develerin enfeksiyona yanıt olarak doğal ürettiği antikorların küçük ve daha basit versiyonları olan "nano antikorlar kullanılarak üretildi.

BURUN SPREYİ OLARAK KULLANILACAK

Araştırmacılar, terapinin insanlarda test edildikten sonra, erken enfeksiyonu tedavi etmek ve hatta önlemek için basit bir burun spreyi olarak kullanılabileceğini söyledi.

Reading Üniversitesi'ne bağlı Rosalind Franklin Enstitüsü'nden Prof. Dr. James Naismith, nano antikorları "fantastik derecede heyecan verici" olarak nitelendirdiği ve yeni burun spreyi ile tedavi edilen corona virüs bulaşmış kemirgenlerin altı gün içinde tamamen iyileştiğini açıkladı.

TEST EDİLEN EN ETKİLİ İLAÇLARDAN BİRİ

Diğer taraftan nano-antikor tedavisi şimdiye kadar sadece bu laboratuvar hayvanlarında test edildi ancak İngiltere Halk Sağlığı Kurumu şimdiye kadar test ettiği en etkili corona virüse nötralize edici ilaçlar" arasında olduğunu söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, bu belirgin mücadele gücü, nano antikorların corona virüse bağlanma gücünden geliyor. Tıpkı kendi antikorlarımız gibi, virüse özgü antikorlar da vücudumuzu istila eden virüslere ve bakterilere tutunuyor ardından onlara bağlanıyor.

Son çalışmada, nano antikorlar lamanın bağışıklık sisteminin yardımıyla virüse sıkı bir şekilde bağlandı.

Nature Communications adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında uzmanlar, Fifi'yi corona virüsün küçük ve bulaşıcı olmayan bir parçasıyla aşılayarak, bağışıklık sistemini özel moleküller üretmesi için uyardı. Bilim insanları daha sonra Fifi'nin kan örneğindeki en güçlü nano antikorları dikkatlice seçti ve saflaştırdı. Ekip daha sonra özel olarak seçilmiş, en güçlü moleküllerden büyük miktarlarda üretti.

DAHA UCUZ VE KOLAY UYGULANABİLİYOR

Manchester Üniversitesi'nden bir immünolog olan Profesör Dr. Sheena Cruickshank, yeni gelişmenin "heyecan verici ama yine de oldukça erken" olduğunu belirterek, "İnsan denemelerine geçmeden önce etkinlik ve güvenlik hakkında daha fazla veriye ihtiyacımız var. Ancak yine de ucuz ve daha kolay uygulanabilmesi bir artı. Covid-19 maalesef bir süre daha aramızda olacak, bu yüzden daha fazla tedaviye ihtiyaç duyulacak” diye konuştu.