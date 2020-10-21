Covid-19, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında sıra atladı

Covid-19, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında 13. sıraya yükseldi

Orta Avrupa Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre, Covid-19 pandemisi 1 milyon 124 bin ölüm ile, Hong Kong gribini geçerek, tüm zamanların en ölümcül salgınlarında 13. sıraya yükseldi.

En ölümcül salgınlar

Yaygın olarak bilinen geçmiş pandemiler, çiçek hastalığı veya Yersinia pestis bakterisi ile ilişkilendirilir. Yersinia pestis, Kara Veba olarak da bilinen Bubonik Veba’dan sorumlu olan bir bakteri. Kara Veba ölü sayısı yaklaşık 25 milyon civarındaydı ve ilk çıktığından itibaren 300 yıl boyunca birkaç kez canlandı.

Bunun yanında, çiçek hastalığının tarihteki diğer salgın hastalıkların hepsinden daha fazla insanı öldürdüğü biliniyor. En iyi tespit edilen çiçek hastalığı salgını Meksika’da 1519 ile 1520 yılları arasındaydı. Yerli nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini öldürdüğü belirtiliyor. Toplam kayıp sayısının da 5 ile 8 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 1877 ile 1977 arasında da, çiçek hastalığı 500 milyondan fazla insanı öldürdü.

Covid-19 ise, hava yoluyla bulaşım özelliği nedeniyle, en hızlı yayılan hastalıklar arasında. Modern pandemilerden bir başkası AIDS 1981’den yana 32 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Covid-19 ise, sadece, son bir yılda 1 milyon 124 bin insanın ölümüne sebep oldu ve olmaya devam ediyor.

Orta Avrupa Üniversitesi’nin çalışması salgınların öldürücülüğünü şöyle sıralıyor: