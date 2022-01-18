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Covid-19’da Yeni Hasta Profili: Aşı Oldum Hastalandım

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Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Şu an 'Aşı oldum hastalandım' diyenlerin büyük bir kısmı 'subklinik' olarak virüsle enfekte iken aşı olan grubu oluşturuyor" dedi.
Covid-19’da Yeni Hasta Profili: Aşı Oldum Hastalandım

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, ‘omicron’ varyantının ve aşılanmanın artmasıyla yeni sorunlar ve sorularla karşılaştıklarını söyledi. Hastaların polikliniklere “Hocam, biz iki hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen corona olduk” şeklinde soruyla geldiklerini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu.

Hemen hemen herkeste semptom vermeyen düzeyde virüs yükü olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, şunları söyledi:

ÖNCE KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN

– Özellikle vatandaşlarımızdan aşı olurken kendilerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Ülkede hemen hemen herkeste subklinik yani şikayet yapmayan semptom vermeyen düzeyde de olsa virüs yükümüz var. Üzerine aşı olduğumuz zaman bu klinik aşikar hale geliyor ve doktora, hastaneye gelmekle sonuçlanıyor. Bunların bir kısmında gerçekten akciğer tutulumu da görüyoruz.

– Eğer kendiniz halsiz, yorgun, kırgın hissediyorsanız ve yakın çevrenizde pozitif vakalarla temasınız varsa lütfen aşı olmadan önce kendinizi değerlendirin. Birkaç gün gözlemledikten sonra aşınızı olmanızı istiyoruz. Yoksa corona virüsüyle enfekte iken üzerine aşı olduğunuzda semptomatik hale geliyor ve özellikle iş gücü kaybı, panik hali oluyor. Hastalar “Aşı oldum, hasta oldum” kaygısı yaşıyorlar. Aslında öyle değil.

AŞI EMNİYET KEMERİ GİBİDİR

– Ülkemizde hemen hemen herkeste subklinik semptom vermeyen düzeyde de olsa hepimiz bu virüsle karşılaşıyoruz. Üzerine aşı olduğumuzda aşının oluşturduğu hafif kırgınlık ve ateşle beraber hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Şu ana kadar bu kadar vakalar artmasına rağmen ölüm sayılarının az olmasını ve hastaneye yatışların azalmasını aşıya bağlıyoruz. Her seferinde şunu tekrarlıyoruz: Aşı emniyet kemeri gibidir. Sizi kaza yapmaktan ya da hastalıktan korumaz ama kaza yaptığınızda veya hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak.

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