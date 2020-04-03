Covid-19'u yenen hasta: Aldığınız her soluğun son nefes olduğunu düşünüyorsunuz

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında, hayatını kaybedenlerin sayısının 13 bini geçtiği İtalya geliyor.

Bunun yanında ülkede hastalığa yakalanıp kurtulanların sayısı da az değil. Onların anlattıkları ise adeta ‘hayat dersi’ niteliğinde.

İşte, nefes almak ya da sarılmak gibi ‘sıradan’ görünen eylemlerin aslında ne kadar önemli olduğunu hatırlatanlardan biri, Graziella Sonzonni.

Her nefesin aldığınız son nefes olduğunu düşünüyorsunuz

Salgının binlerce can aldığı Bergamo kentinde yoğun bakımdan çıkan Sonzonni yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor;

“Yatakta oksijene bağlı şekilde yatıyorsunuz, Soluk almakta zorlanıyorsunuz ve her nefesin aldığınız son nefes olduğunu düşünüyorsunuz. Etrafınızda çekilen acılar çok korkunç, Nefes aldığınızı hissetmiyorsunuz.

O sırada başka birinin çığlığı duyuluyor. Yardım edin diye. İnsanlar öksürmekten konuşamıyor. Görevliler yardıma koşuyor. Kabus gibi. Sanki siyah bir tünelin içerisindeydim.”

Sonzonni, taburcu olunca ne yapacaksınız sorusuna ise ”Herkese sarılıcam. Onlara sarılıp ne kadar sevdiğimi söyleyeceğim. Torunlarımı, onları çok özlüyorum” şeklinde cevap veriyor