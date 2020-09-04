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Covid-19’un en çok görülen belirtileri

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Covid-19’un en çok görülen belirtileri
Covid-19’un en çok görülen belirtileri

Corona virüsü vaka sayısının ülkemizdeki artışı devam ederken, vatandaşların maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyması büyük önem taşıyor. Kendinde Covid-19 virüsü olduğunu düşünen ve belirtileri gösteren vatandaşların bu durumu ihmal etmemeleri gerekiyor. Hastalığın ilerlediği şartlarda tedavi zorlaşıyor ve hasta çevresindeki tüm kişiler risk altına giriyor. Erken müdahale hastalığın vücuttaki ilerleyişini durdurabiliyor.

Sağlık Bakanlığı, hastalığa maruz kaldığını düşünen ve belirtileri gösteren vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor. İlk defa Çin'in Vuhan kentinden çıkan ve yaklaşık beş aydır tüm dünyayı esir altına alan corona virüsü dikkat çeken belirtilerle kendini gösteriyor.

 

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Daha seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar:

Solunum güçlüğü veya nefes darlığı

Göğüs ağrısı veya göğüste baskı

Konuşma veya hareket kaybı

 

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı corona virüsü rehberine göre, Hastalığın başlangıcındaki ilk kaynak olarak Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarında yasadışı satılan vahşi hayvanlar düşünülmekle birlikte, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaşma bildirilmiştir. Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir.

14 GÜNE KADAR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. SARS-CoV ve MERS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 14 güne kadar inkübasyon süresi olabileceği düşünülmektedir. Yeni vaka serilerinde inkübasyon süresi değerlendirilmektedir.

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