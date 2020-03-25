#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu
Kıbrıs’ın güneyinde bugün 8 yeni Koronavirüs pozitif vakası daha kaydedildi.
Koronavirüs pozitif vaka sayısının 132 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde, 69 vakanın temas yoluyla bulaştığı açıklandı.
#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu
Kıbrıs’ın güneyinde bugün 8 yeni Koronavirüs pozitif vakası daha kaydedildi.
Koronavirüs pozitif vaka sayısının 132 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde, 69 vakanın temas yoluyla bulaştığı açıklandı.
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