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#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu

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#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu
#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu

#COVİD Güney Kıbrıs: Vaka sayısı 132 oldu

Kıbrıs’ın güneyinde bugün 8 yeni Koronavirüs pozitif vakası daha kaydedildi.

Koronavirüs pozitif vaka sayısının 132 olduğu Kıbrıs’ın güneyinde, 69 vakanın temas yoluyla bulaştığı açıklandı.  

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