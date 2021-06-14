Covid: İngiltere'de normalleşmenin dördüncü aşaması 4 hafta ertelenecek

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek.

İngiltere'de Delta varyantının yayılması ve vaka sayılarının artması üzerine, 21 Haziran'da geçilmesi planlanan normalleşmenin dördüncü aşaması, dört hafta ertelenecek. Kararı Başbakan Boris Johnson'ın bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıklaması bekleniyor.

Hükümet yetkililerinin BBC'ye verdiği bilgiye göre, 17 Mayıs'ta geçilen üçüncü aşama, 21 Haziran'dan sonra dört hafta daha uygulanacak.

Buna göre gece kulüpleri kapalı kalacak ve evden çalışabilenlerin ofise dönüşü teşvik edilmeyecek.

Başbakan Boris Johnson'ın bu kararı gün içinde açıklaması bekleniyor.

Hükümetin koronavirüs normalleşmesindeki yol haritasına göre, dördüncü aşamada sosyal temas kısıtlamalarının tümünün kaldırılması gerekiyor. Düğünlerde ve kapalı etkinlik alanlarında da kişi sınırlaması olmayacak.