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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu?

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Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu?
Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu?

2018-19 sezonu öncesi Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği gündeme geldi. Ronaldo'nun ayrılması halinde PSG, Real Madrid ve Manchester United!'ın devreye girebileceği belirtildi.

Radio Rossonera'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

35 yaşındaki süper starın Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı.

Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımı Manchester United ve Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.

Öte yandan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

Ronaldo'nun Juventus kariyeri

İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken 13 de asist yaptı. Ronaldo'nun Juventus'la 2022 yazına kadar kontratı bulunuyor.

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