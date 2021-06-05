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CTP 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

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"Ortak bir çevre politikasının tam zamanı!"
CTP 5 Haziran Dünya Çevre Günü Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

BASIN AÇIKLAMASI

1972 yılında İsveç’in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan kararla, 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmesinin ardından 50 yıl geçmiş olmasına karşın, Çevre Günü’nü bir türlü kutlayamıyoruz. Aksine, ülkemizin doğasına ve çevresine özellikle son 20 yılda yaptıklarımız geçmişte eşsiz bir doğal güzelliğe ve tertemiz bir çevreye sahip olarak ‘‘yeşil ada’’ diye anılan bu coğrafyada çevre gününü bir ‘‘uyarı günü’’ olarak algılamamıza neden olmaktadır.

Elbette ki, halkın oylarıyla seçilen biz siyasetçilerin de en önemli görevi bu uyarıyı dikkate alarak daha fazla geç kalmadan değişen hükümetler karşısında değişmeyecek ortak bir çevre politikası oluşturulması için harekete geçmektir. Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tüm partilere çağrımız. Gelin ‘‘ortak bir çevre politikası’’ oluşturalım ve hep birlikte uygulayalım.

Yaşadığımız pandemi sürecinden de dersler çıkararak Kıbrıs Türk halkının geleceği ve yarınlara daha yaşanabilir bir ülke bırakabilmek adına siyasetçiler olarak bunu yapmaktan başka şansımız olmadığı ortadadır. Bu amaçla, tüm siyasi partiler, çevre sivil toplum örgütleri ve alanın uzmanlarıyla bir araya gelmeye ve bunu gerçekleştirmeye var mısınız? Bırakalım çevrenin ne kadar önemli olduğunu ve çevreyi korumanın gerekli olduğunu söylemeyi de bir an önce eğitimde, sağlıkta, turizmde, ekonomide başaramadığımızı en azından çevre alanında başaralım.

Bilmeliyiz ki; çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırıp planlı gelişime geçemez, orman varlığımızı artıramaz, doğal alanlarımızı koruyamaz, kanalizasyon alt yapısını bir türlü oluşturamaz ve atıksuların denizlerimize boşaltılmasına daha fazla göz yumarsak toplumumuzu geleceğe taşıyamayız. Biz, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu gerçeğin farkındayız ve gerekli çalışmaları ortaya koymaya da hazırız.

Evet, şimdi ‘‘ortak bir çevre politikası’’ oluşturmanın ve uygulamanın tam zamanıdır! Bu amaçla, başta hükümet partileri olmak üzere tüm siyasi partilere bir kez daha sesleniyor, daha fazla zaman kaybetmeden toplumun gerçek beklentilerine cevap verecek şekilde ‘‘çevremiz’’ için gereken adımların atılması gerektiğini vurguluyoruz.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi

05.06.2021

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