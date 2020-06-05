CTP: “Doğamız Zenginliğimizdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yeşil bir gelecek ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmenin yegâne yolunun zenginliğin doğadan kaynaklandığını fark etmek olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yeşil bir gelecek ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmenin yegâne yolunun zenginliğin doğadan kaynaklandığını fark etmek olduğunu vurguladı.

CTP’den Çevre Günü nedeniyle yapılan yazılı açıklamada, günümüzde insanların, hayatlarına dokunan iki büyük sorunla mücadele etmek zorunda olduğu, bunlardan birinin yüzyıllardır devam eden tüketmek yerine üretmek ve üretilenlerin adil paylaşımı mücadelesi, diğerininse varlık ya da yokluk mücadelesi haline gelen ekoloji mücadelesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke kaynaklarının sonsuz, doğanın kendini yenileme kapasitesinin ise sınırsız olduğunun düşünüldüğü zamanların geride kalması gerektiğine işaret edildi.

“ÜZERİNDE VAR OLDUĞUMUZ COĞRAFYANIN YAŞANILABİLİR OLMASI GEREK”

Açıklamada, “Gelinen nokta bize şunu gösterdi ki; nasıl yaşanacağını tartışmaktan öte üzerinde var olduğumuz coğrafyanın yaşanılabilir olması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

CTP’nin ilgili her kesimden paydaşların da katkısıyla gerçekleştirilen çalıştay sonucunda ekolojik problemlere genel bir çerçeve çizdiği de kaydedilen açıklamada, partinin, sorunları tespit eden ve çözüm yolları üreten “çevre ve ekoloji” politikası oluşturup kamuoyuyla paylaştığı da hatırlatıldı.



Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Bu politikanın temelinde küreselden en yerelde ülkemize varıncaya kadar ekonomik adaletsizlik başta olmak üzere tüm adaletsizliklerle mücadele ederken, bunu ekolojik değerleri dikkate alarak gerçekleştirmek yatmaktadır. Bunu yaparken de insanın günlük yaşamını sürdürmesi için gerekli her türlü unsurda adaleti arayan ve bunu da doğa ile savaşarak değil onun bir parçası olup, onun içerisinde yaşamayı sürdürebilecek şekli ortaya koyacak bir düşünce geliştirerek hayata geçirmek kaçınılmazdır.

Yeşil bir gelecek ve yaşanabilir bir çevre yaratabilmenin yegâne yolu zenginliğimizin doğamızdan kaynaklandığını fark etmemizdir. Tüm tarafları bu anlayışla hareket etmeye ve daha yaşanabilir bir ülke yaratmaya davet ediyoruz.”