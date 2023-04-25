CTP Güzelyurt İlçesi’nde yönetim ile üyeler bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi, genişletilmiş ilçe toplantısı düzenledi.

Toplantıya, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Örgüt Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Güzelyurt milletvekili Armağan Candan, ilçe yöneticileri ve üyeler katıldı.

Söz konusu toplantıda, Güzelyurt İlçesi’nin bugüne kadar yaptığı faaliyetler ele alındı ve üyelerin önerileri de dinlendi. Bundan sonra izlenecek yol haritasıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunurken, son siyasi gelişmeler, KIB-TEK’in durumu, seçim sistemi ve ara seçim konusu ele alındı. Genişletilmiş toplantıya CTP Güzelyurt İlçesi üyeleri de yoğun ilgi gösterdi.