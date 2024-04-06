CTP Heyeti Lefke’de Halkın Sorunlarını Dinledi ve Çözüm Önerilerini Paylaştı

CTP heyeti Lefke’yi ziyaret etti, çözüm önerilerini halkla paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Lefke bölgesini ziyaret etti. Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de paylaştı. Cengiz Topel Hastanesi’ni, Yedidalga İlkokulu’nu, Lefke esnafını ve Yeşilırmak Köyü’nü ziyaret eden Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, bölgede yaşanan sıkıntılarla ilgili de bilgi aldı.