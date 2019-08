CTP Kadın Örgütü’nden liderlere çağrı: “En kısa sürede Kıbrıs sorununu çözüme ulaştırın”

Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis’e “Barış sürecini Birleşmiş Milletler gözetiminde yeniden başlatın, ucu açık olmayan, sonuç odaklı görüşmelerle en kısa sürede Kıbrıs sorununu kapsamlı çözüme ulaştırın” diyerek seslendi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü, yarınki liderler görüşmesi öncesinde yazılı açıklama yaparak, açıklamada, federal çözüme olan inanca vurgu yaptı, Akıncı ve Anastasiadis’ten beklentilerini aktardı.

“Ülkemizdeki statüko her iki toplum için sürdürülemez, kabul edilemez ve haksız bir durum yaratıyor” denilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümün gerekliliğine işaret edildi.

“OLUMLU VE YAPICI TUTUM GÖRÜŞMELERİN DEVAMLILIĞI İÇİN ÖNEMLİ”

Açıklamada, şunlar da kaydedildi:

“Barış sürecine önemli katkı sağlayacağına inandığımız güven artırıcı önlemler hususunda her iki tarafın da çalışmalarını yoğunlaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca, BM 1325 sayılı kararda belirtildiği ve vurgulandığı üzere barış süreçlerinde kadınların kilit rolünü de hatırlatmak isteriz.

Yarınki toplantıda her iki liderin olumlu ve yapıcı tutum göstermelerinin, görüşmelerin devamlılığı için önemli olduğuna dair inancımızı paylaşır, kapsamlı bir çözümün önünün açılması ve sonuca ulaşılması için kararlı adımlar atılmasının her iki toplum liderinin sorumluluğu olduğunu belirtiriz.”