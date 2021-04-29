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CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli:Tatar ne yaptığını bilmeyen ve kendi halkının varlığını tehlikeye atan bir Cumhurbaşkanı

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CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli:Tatar ne yaptığını bilmeyen ve kendi halkının varlığını tehlikeye atan bir Cumhurbaşkanı
CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli:Tatar ne yaptığını bilmeyen ve kendi halkının varlığını tehlikeye atan bir Cumhurbaşkanı

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli de Cenevre’deki gelişmelere işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesinin son günlerde ağır hasar aldığını ve bu yaşananların Kıbrıslı Türkler için pandemiden daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “ne yaptığını bilmeyen ve kendi halkının varlığını tehlikeye atan bir cumhurbaşkanı” olduğunu iddia eden İncirli, Kıbrıs Türkü’nün statüsüz yaşamanın ağır bedellerini ödediğini ve ödemeye devam ettiğini söyledi.

İncirli, Tatar’ın Cenevre’de ortaya koyduğu pozisyonun “yaşamla bağdaşmadığını” söyleyerek, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli, iki toplumlu federal çözümden yana olduklarını, bunun için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

İncirli, “Bu memleketten gidecek başka yerimiz yok.  Memleketimize sahip çıkalım, güçlerimizi birleştirelim” diyerek yurttaşlara da seslendi.

“Türkiye’den para gelmezse maaşları ödeyemeyeceğiz” açıklamalarına da değinen Sıla Usar İncirli, “Bu hükümet aciz bir hükümettir. Türkiye Cumhuriyeti’nden para gelirse maaş vardır, para gelmezse maaş yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nden aşı gelirse, aşılama vardır, gelmezse aşılama yoktur. Peki, siz ne işe yarıyorsunuz, varlık sebebiniz nedir? Yok hükmündesiniz… O zaman çekip gideceksiniz, bunu kendi başına yapabilecek hükümetin önünü açacaksınız” ifadelerini kullandı.

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