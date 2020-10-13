  • BIST 1.175
  • Altın 482,403
  • Dolar 7,9053
  • Euro 9,2765
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 pozitif vaka

CTP PM tamamlandı

»
CTP PM tamamlandı
CTP PM tamamlandı

Bu akşam saat 20:00 Civarlarında toplanan CTP Parti Meclisi toplantısı saat 21: 30 civarlarında tamamlandı.

CTP Parti Meclisi toplantısı Gönyeli’de yapıldı.

CTP'de açıklamayı Genel Sekreter yaptı.

 

KARAR ALINDI

CTP Akıncı'yı 2. turda destekleme kararı aldı!

Bu akşam saat 20:00 Civarlarında toplanan CTP Parti Meclisi toplantısı saat 21: 30 civarlarında tamamlandı.

CTP Parti Meclisi toplantısı Gönyeli’de yapıldı.

CTP kararı oy birliği aldı...

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar-Erhürman görüşmesi tamamlandı13 Ekim 2020 Salı 12:34
  • Tatar ve Akıncı CTP'yi ziyaret edecek, ardından CTP PM toplanacak12 Ekim 2020 Pazartesi 21:08
  • Gazeteci Murat Yetkin yazdı..."Erdoğan’a Kıbrıs şoku, Türkiye’ye seçim dersi"12 Ekim 2020 Pazartesi 16:25
  • Sorakın: CTP ilkelerine ve politikalarına son derece bağlı bir partidir12 Ekim 2020 Pazartesi 11:20
  • Arıklı: UBP'ye kızgınız!12 Ekim 2020 Pazartesi 11:00
  • Tatar: “UBP zafer elde etmiştir”11 Ekim 2020 Pazar 22:28
  • Akıncı: “Bizi, bize anlatmaya çalışanlar herhâlde bu akşam anladılar, gördüler”11 Ekim 2020 Pazar 22:18
  • Lefkoşa, Güzelyurt,Girne Akıncı... Gazimağusa, İskele ve Lefke'de Tatar 1. çıktı11 Ekim 2020 Pazar 22:16
  • Sayım bitti.. Akıncı ve Tatar 2. turda11 Ekim 2020 Pazar 22:03
  • Tatar %32.36, Akıncı % 29.80, son 2 sandık kaldı11 Ekim 2020 Pazar 21:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti