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CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti

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CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti
CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti

CTP ve HP Görüştü... Hedef Geniş tabanlı bir teknokrat seçim hükümeti..

Başkanlardan olumlu mesajlar geldi.

Seçim hükümetinin tarihi konusunda da aşağı yukarı bir uzlaşma olduğu konuşuluyor.

Seçimin 1 yıl sonra yapılması öngörülüyor.

 

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