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CTP Yeniboğaziçi Örgütü, Sokak Hayvanları İçin Çeşitli Noktalara Mama ve Su Kabı Yerleştirdi

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CTP Yeniboğaziçi Örgütü, Sokak Hayvanları İçin Çeşitli Noktalara Mama ve Su Kabı Yerleştirdi
CTP Yeniboğaziçi Örgütü, Sokak Hayvanları İçin Çeşitli Noktalara Mama ve Su Kabı Yerleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yeniboğaziçi Ocak Örgütü, bölgelerindeki farklı noktalara sokak hayvanları için mama ve su kabı yerleştirdi.

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Örgütten verilen bilgiye göre, sokak hayvanlarının sıcak hava koşullarından asgari seviyede etkilenmesi amacıyla yapılan çalışmada, su borularından hazırlanan mama ve su kapları, erişimi kolaylaştırmak amacıyla belirli aralıklarla yerleştirildi.

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CTP Yeniboğaziçi Ocak Örgütü üyeleri, farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiklerini, ilerleyen günlerde de örnek oluşturacak çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

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