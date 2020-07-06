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CTP’den Belpaz’la ilgili açıklama

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne Belediyesi’nde CTP’li Belediye Meclisi üyelerinin ısrarlı talepleri üzerine geçtiğimiz hafta BELPAZ konusunda genel bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.
CTP’den Belpaz’la ilgili açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Girne Belediyesi’nde CTP’li Belediye Meclisi üyelerinin ısrarlı talepleri üzerine geçtiğimiz hafta BELPAZ konusunda genel bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, belediye meclis üyelerinin ve başkanın katıldığı genel görüşmede BELPAZ konusunun enine boyuna tartışıldığı, CTP’li belediye meclis üyelerinin, 2018 yerel seçimlerinde CTP’nin BELPAZ konusunda ortaya koyduğu vizyona uygun olarak BELPAZ çalışanlarının toplu iş sözleşmesi kapsamına alınarak iş güvencelerinin sağlanmasını ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep ettiği aktarıldı.

“KESİN BİR DİLLE REDDEDİLDİ”

Açıklamada, “Kamuoyunun bilmesini isteriz ki; CTP’li belediye meclis üyelerinin ortaya koyduğu bu talep Girne Belediye Başkanı Sayın Nidai Güngördü tarafından kesin bir dille reddedilmiştir” denilerek, Belediye Başkanı Güngördü’nün işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi talebini kesin bir dille reddettiği ileri sürüldü.

CTP açıklamasında şunlara yer verildi: 

“2018 yerel seçimleri döneminde belediye idaresi tarafından BELPAZ işçilerine mesaj atılarak Güngördü’nün basın toplantısında bulunmalarını “rica ettiğini” de göz önünde bulundurduğumuzda BELPAZ çalışanlarının iş güvencesine sahip olmasının istenmemesi oldukça doğaldır. 

Her geçen gün aynı işi ve mesaiyi yapan belediye çalışanları ve BELPAZ çalışanları arasında uçurum büyümekte olup bunu asgari düzeye çekmenin tek yolu örgütlenme ve toplu iş sözleşmesidir. CTP olarak vizyonumuz da tavrımız da emekten ve emekçiden yana olmaktır.
 
Girnelilerin ve BELPAZ çalışanlarının bilmesini isteriz ki; bizler çalışanların sosyal haklarının geliştirilmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için baskı unsuru olmaya devam edeceğiz. Ayrıca mali kaynağı Girnelilerden toplanan vergilerle sağlanan BELPAZ’ın her kuruşunun nereye harcandığının Girneliler tarafından bilinmesi için yasalar çerçevesinde çeşitli adımlar atmaktan da çekinmeyeceğiz. 

Yüzde 99 hissesi Girne Belediyesi’nin, yüzde bir hissesi ise Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin olan bir şirket her ne kadar Fasıl 113’e göre kurulmuş olsa da esasen kamu kurumu niteliğinde bir şirket olup harcamalarının idari ve mali denetimin dışında olması kabul edilebilir değildir. Bu çerçevede Girnelilerden toplanan her kuruşun Girnelilerin yaşam kalitesinin artırılmasına harcanması, açıklık ve şeffaflıkla hareket edilmesi için her türlü yasal hakkımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizi tekrardan vurgulamak isteriz.”

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