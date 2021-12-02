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CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

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CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...
CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

CTP'den Federasyon karşıtı aday! Hem de kontenjandan! CTP tabanında infial yaşanıyor...

Detay Gazetesi'ne ulaşan bir çok CTP üyesi Mağusa'dan kontenjandan gösterilen Maraş-der başkanı Yasin Yeni'nin Kıbrıs'ta Federal Çözüme karşı olduğunun ortaya çıktığını bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını aktardılar.

Ortaya çıkan  durum Mağusa'da ve ülke çapında CTP'liler arasında adeta infiale yol açtı.

Diğer yandan Lefkoşa'dan solcu olmayan başka bir adayın da ortaya çıkması partide neler oluyor sorusuna yol açtı.

CTP tabanında ciddi tepki toplayan adaylıklar ile ilgili sosyal medyada CTP'liler BOYKOT çağrıları yapmaya başladılar.

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