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CTP’den Hükümete: "Halkın Size Dayanacak Sabrı Kalmadı”

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CTP’den Hükümete: "Halkın Size Dayanacak Sabrı Kalmadı”
CTP’den Hükümete: "Halkın Size Dayanacak Sabrı Kalmadı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), halkın hükümete dayanacak sabrı kalmadığı görüşünü belirterek, “Bir an önce erken seçim tarihini belirleyin ve çekip gidin” çağrısı yaptı.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, azınlık hükümetinin istifa etmeyi dahi beceremediği ve ülkeyi kaosa sürüklemeye devam ettiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kıbrıs Türk halkına her gün farklı bir kriz yaşatan bu beceriksizler, istifa etmeyi bile yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır. Eğitimde, sağlıkta ve ekonomide halka her gün zarar vermeye devam edenler, ulaşımda da halkı krizin ortasına terk etmiştir. ‘Geleceğe yürüyoruz’ diye gelenler, memleketi yüz yıl geriye götürürken yüzleri dahi kızarmamıştır. Halka her alanda eziyet çektirmeye devam edenler, bunun hesabını elbet verecektir. Halk nazarında saygıyı ve itibarı kaybetmelerine rağmen koltuklarında oturmaya devam etmektedirler. Makam sevdasından dolayı bir şey olmak için siyaset yapan bu arkadaşların gailesi hiçbir zaman halk olmamıştır.

Bu halk on liralık kıyma almayı, on liralık benzin koyabilmek için uzun kuyruklarda beklemeyi, eğitimde ve sağlıkta plansızlığı hak etmemektedir. Bu ülke ve insanı sizin kurultayınızdan çok daha önemlidir. Halkın derdi kurultayınız değil, ekmek parasıdır.”

CTP açıklamasında, “görevde oldukları 10 ay boyunca ülkeye yaşatılmayan rezillik ve kriz kalmadığı” savunulan hükümete “Görevinizi tamamladınız, artık yeter” denildi.

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