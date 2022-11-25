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CTP'den Ticaret Odası'na ziyaret

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Sıla Usar İncirli: Yeni kapıların açılmasıyla Lefkoşa’da ticaret ivme kazanacak!
CTP'den Ticaret Odası'na ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, göreve gelmeleri halinde Lefkoşa’da yeni sınır kapılarının açılması için çaba göstereceklerini söyledi ve bunun gerçekleşmesi halinde ticaretin bir ivme kazanacağının altını çizdi.

25 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan yerel yönetim seçimleri kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, projelerini aktardı ve oda yetkililerinin fikirlerini dinledi.

Sıla Usar İncirli’ye KTTO ziyaretinde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile MYK üyeleri Fikri Toros ile Fide Kürşat eşlik etti. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güneye yönelik yapılan ticarete dikkat çeken Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni kapıların açılması için önemli bir hazırlık içerisinde olduklarının altını çizdi.

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