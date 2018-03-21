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Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Spehar ile bir araya gelecek

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Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Spehar ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Akıncı bugün Spehar ile bir araya gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Ada’da temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak görüşme saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Spehar, dün de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmişti.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le iki liderin sosyal içerikli yemekte biraraya gelmesi konusunu görüşmüştü.

Spehar görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, her iki tarafla temas halinde olduğunu yeni bir şey olduğu zaman bilgi vereceğini ifade etti.

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