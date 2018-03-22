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Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti oluşturan parti başkanlarıyla bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti oluşturan parti başkanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı hükümeti oluşturan parti başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla olağan görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığında saat 11.15 başlayan görüşmeye, Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit katıldı. DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ise mazaret belirterek katılamadığı öğrenildi.

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın basına açıklama yapması bekleniyor.

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