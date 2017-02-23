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Cumhurbaşkanı Akıncı, Pakistan yolcusu

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Cumhurbaşkanı Akıncı, Pakistan yolcusu
Akıncı, İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere İslamabad’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin davetlisi olarak 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirve Toplantısı’na katılmak üzere 27 Şubat 2017 tarihinde İslamabad’a gidecek ve 3 Mart 2017 tarihinde KKTC’ye geri dönecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı heyetinde Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Gülden İlkman, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş yer alacak.

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