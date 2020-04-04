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Cumhurbaşkanı Akıncı:Bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim

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Cumhurbaşkanı Akıncı:Bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim
Cumhurbaşkanı Akıncı:Bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada  halkın büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürdüğünü amaa az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar  olduğunu paylaştı.

 

Akıncı paylaşımında;

‘Halkımız büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar da sözkonusu… o nedenle daha dikkatli olalım; mesafeyi koruyalım, bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim..’ dedi.

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