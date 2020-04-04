Cumhurbaşkanı Akıncı:Bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halkın büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürdüğünü amaa az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar olduğunu paylaştı.

Akıncı paylaşımında;

‘Halkımız büyük bir özveri ve sorumlulukla ölümcül virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Ama az sayıda da olsa virüsün yayılmasına neden olacak davranışlar da sözkonusu… o nedenle daha dikkatli olalım; mesafeyi koruyalım, bilgi saklamayalım ve bilgi kirliliğine karşı Sağlık Bakanlığını tek kaynak haline getirelim..’ dedi.