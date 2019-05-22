Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Tatar'a ayar çıkışı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ersin Tatar’ın Bakanlar Kurulu’nu sunmasının ardından açıklama yaptı:

“Biraz önce Cumhurbaşkanlığı dönemimin 4. Hükümet görevlendirmesini yaptım. Sayın Tatar görevim süresinde 5. Başbakan oluyor.

Tüm Başbakan ve Hükümetlere yaptığımız iyi dilekleri bu Başbakan ve Hükümet’e de yapıyoruz, hayırlı olsun. Bu hükümet neden bu kadar kısa süreli oluyor, bu hükümet nasıl oldu da 15 ayda bozuldu bunlar hep kamu oyunun gözü önünde oluyor.

Buna benim bir yorum getirmem doğru değildir. Sayın Tufan Erhürman’la ilk dönemlerde her hafta, sonra ise gerektikçe buluştuğumuz bir tempo vardı. Sayın Tatar’la her 15’de görüşeceğiz. Arada gerekirse daha erken de buluşmak mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı’mdaki 5'sinci Başbakan Tatar oldu. Hükûmetler niye kısa sürüyor, bu hükûmet 15 ayda nasıl bozuldu, halkın gözü önünde oldu

Kıbrıs Sorunu ile ilgili olarak Sayın Tatar’ın dışarıdaki söylemleri ve üslubu bir cevabı gerektirdi. Bunu biraz da ilk günün heyecanına veriyorum.

Cumhurbaşkanı süresinin 1 yıldan az kaldığı doğru ama hükümetlerin ömürlerine baktığınızda bu 1 yılın az olmadığı da ortada. Burada kaldığım her 1 günün hakkını vereceğim. Altık son yıla girdik diye hafife almak söz konusu değildir. Son ana kadar Cumhurbaşkanı gerek Kıbrıs, gerekse de diğer konularda üzerine düşeni yapacak. İkinci söylemi amacını aşan bir söylem… Cumhurbaşkanı’na ayar verileceği yönündeki söylem. Burası halktan alınan onayla ayarı bozulmadan yürütülen bir makam..

Tatar’ın Kıbrıs konusundaki açıklamaları cevap gerektiriyor. Heyecanına veriyorum. Geçireceğim her günün hakkını vereceğim. Son yıl diye hafife almıyorum Bu ülkede ayar gerektiren işler var, en başta da ekonomi. Hükümet’in onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Halkın bir başka beklentisi olduğunu da sanmıyorum.

Bir önceki Hükümet modelinde de Dış İşleri Bakanlığı aynıydı ve Dış İşleri Bakanı Protokolde yer alan ifadelere ilişkin söylemleri vardı. Dış İşleri Bakanı yine bunu sürdürecektir, değişen bir şey yok.

Kıbrıs Sorunu Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen bir konudur. Elbette herkesle istişare edilir ama yetkinin tahlili halk ve Halk Cumhurbaşkanı’na görüşleri çerçevesinde bu yetkiyi vermiştir. Ayarı da ancak halk verir, başkanı veremez. Farklı modeller de konuşulsun ama hani nerededir farklı modeller?.. Farklı modeller de konuşulsun ama hani nerdedir farklı modeller?.. Herkes bu iş müzakerelerle olur diyor… Kendi başınıza bir çözüm modeli icat edemezsiniz, diğer taraarın da kabul edeceği, BM çerçevesinde bir model üretme zorundasınız. Federal çözümden başka MODEL YOK. Rum tarafı reddediyor diye BM parametreleri dışına ÇIKAMAYIZ

. Hükûmetin çok dikkatli olması lazım. Somut önerileri yok Hükümet’in de bu konuda çok dikkatli olması lazım. Gördüğüm kadarıyla çözüm modeline ilişkin net bir önerileri yok. Bu bir Kıbrıs Türk Tezidir ve dünyaya da mal edilmiş bir tezdir, Rumların tavrı nedeniyle tüketilebilecek de bir tez değildir. Bunu iyi tahlil etmek lazım.