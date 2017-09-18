Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mesaj var

18.09.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. Mustafa Akıncı, Yeni Akit ismiyle Türkiye’de üzerinden yağ ve graso damlayan bir paçavra sözlerinizi çarpıtarak Türkiye’de yaşayan soydaşlarımıza aktarmaya çalışıyor. Musa gelince Musa’ya, İsa gelince İsa’ya, Müslümanlık denince mangalda kül bırakmayıp Muhammet’e biat edenlerin halkları ötekileştirme işlemleri sanırım duvara toslar. Bu tipler ikiyüzlüdür. Ancak iki yüzlü olacaksan en azından birini sevimli yapmayı bile öğrenemediler. Sn. Akıncı, Bir soğan soyuluyor, yaşarıyor gözler. Bir devletin prestiji bu din tüccarı yağdanlıklar tarafından ayaklar altına alınıyor ama aldırmıyor öküzler. Hıyar soyulsa da bunlar gibi hıyar kalıyor ama göremiyor kerizler.

**

Sn. Birikim Özgür, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Ne Kıbrıslı Rumlara yama ne de Türkiye’nin 82. vilayeti olmak istiyoruz sözlerini çarpıtan ve ‘Besle Kargayı oysun gözünü’ başlığı ile haber yapan Yeni Akit Gazetesinin haberine ilişkin olarak yazdığınız cevabi yazıdaki içeriğe katılmamak mümkün değil. Yazıda kazı koz anlayan, Sayın Akıncı’nın sözlerini Türkiye halkına çok çirkin bir içerikle aktarma maksadıyla yapan Yeni Akit gazetesine sen çok saygılı bir insan olduğundan ve kelimeleri özenerek seçtiğinden, Yeni Akit gazetesine Arif Hoca’yı hatırlatmak istemiyorsun. Müsaadenle ben hatırlatarak ona Haaa S……r diyeyim. Sn. Özgür, birilerinin yağdanlığı olmaya çalışan O Akit gazetesine söyleyeceklerimiz ağır gelir. Feleğini kaybeder, Kiliseye girer selamün aleyküm der.

**

Sn. Kemal Gözay sosyal medyadaki paylaşımında aha önce yazdım yine yazayım şu an izin kurulunda alınan bütün kararlar geçersizdir. Çünkü resmi olarak izin kurulu sekreteri yoktur. Alınan kararları Geçici memur deftere yazar hâlbuki izin kuruluna sekreter imtihanla oraya atanmış birisini uzaklaştırıp, geçici memuru koymalarının sebebi yapılan icraatlar meydana çıkmasan diyedir. Birisi çıksın ve mahkemeye gitsin çorap söküğü gibi bütün verilenler iptal olunur. Ayrıca dokuz artı bir verilen turistlikler de yasal değildir diyorsun. Da, balık koktu diyorlar. Onu boş ver tuzda koktu ama göremiyorlar. Sn. Gözay bizlere hep bazı siyasiler ile kamu kuruluşlarından zarar gelmeyeceğini öğretirler; fakat arkamızdan enayi denileceğini öğretmezler.

**

Sn. Mansuralı Meral Sertsoy, vurun bakalım bu Karpaz’a ve bu insanlarımıza. İşsiz aşksız bırakmaya devam edin. Ama yukardaki gonnara yemez. Ey bakan Amerika’yı vurduğu gibi sizde vuracak yakındır diyorsun. Sn. Sertsoy, Milli Park olarak ilan edilen Karpaz’ı, güzellik kraliçesi ‘Altın Kumsal’ı, peksemeti, dişsiz bir kimsenin yemesini beklediği gibi bekleyeceklerini mi sanıyorsunuz? Adamlar dişlerinin üzerine ne olur ne olmaz diyerek ekstra protez diş bile takarak peksemeti yemeği bekliyorlar. Haaa bizim bazı siyasilerin vermeyiz, dokundurtmayız. Sözlerine itibar etmeyin. Sanırım bizim bazı siyasiler vücudunun su ihtiyacını, tükürdüğünü yalayarak gideriyor

**

Sn. face book abi sanırım sen artık Face Book olmaktan çıktın. Bence artık adını değiştir ve Face Book Ölüm ilanları veren Dead Book yap. Nasıl olsa her sabah kalkıp Face Book’a göz attığımız zaman kayınçomun, kızının nişanlısının amca oğlu hayata gözlerini yumdu. Acımız sonsuzdur. Veya Amcamın, komşusunun kardeşi oğlu 92 yaşında vefat etmiştir. Üzüntümüz tavan yapmıştır ilanlarından geçilmiyor. Ah be Facebook abi, içinde bulunan herkesin ölmüş olduğu eski fotoğraflara dönüşmüş gibisin.

**

Sn. Yusuf Yüksel Şentuğ Sosyal Medyadaki paylaşımınızda, birileri bundan böyle, elinde plastik torbayla sokağa çıkamayacak. Sokağa çıkmak bir yana, fabrika sahipleri plastik torba üretemeyecek. Dükkanlar da plastik torba kullanmayacak ve satmayacak. Çünkü uygulaması 1 Eylül 2017’de başlayacak olan bir yasa bu tür eylemleri yasaklıyor. Tersini yapmakta ısrar edenleri ise 4 yıl hapisten, 40.000 dolara giden cezalar bekliyor. Ve karar için harika ve muhteşem diyorsun. Vallahi karar gerçekten güzel de Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz düşüncesi ile Anayasayı kevgire döndüren yasa düzenleyicilerinin, kendi evlatları olan bu yasaya sahip çıkacaklar mı diyorsun? Seçim sandığı ufukta göründü. Bunların Allah Kerim diyerek kevgirin deliklerini büyültmeyeceğini kim iddia edebilir ki? Sn. ŞEntuğ, Allah Kerim diyorlar ama Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve inlince çıkılamayacağını da unutuyorlar. Bari biz hatırlatalım dedik.

**

Sn. Ahmet Said Sayın, Uzun zamandan sonra Girne-Değirmenlik anayolunu kullandım. Bütün yol boyunca Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst'ün gülümseyen yüzü gözlerimin önünden gitmedi. Yaklaşık olarak 190 Cm boyundayım ve sayın bakandan yarım metre uzunum. Pazartesi sabahı makanına gitsem, iki yakasından bu adamı tutup ayaklarını yerden keserek yukarıya kaldırsam, iyice bir silkeleyip yere bıraksam, aklı başına gelir de bu yola acil bir çare bulur mu dersiniz? Yoksa onu sallayıp silkelediğim için bana teşekkür eder, ekranlarda gülücükler saçmaya devam mı eder? Ne dersiniz diye soruyorsun. Ah be Ahmet gardaş. Bazı siyasiler ağzımızın kıyısında ‘yara’ gibidir. Azıcık gülsek ‘kan, gülmesek koca bir ‘Acı ‘ gibidirler. Ve bu arkadaşlar kalbin kemiği yok diye kırılmaz sanıyorlar.

**

Sn. Mustafa Serçelik, Sosyal Medyadaki paylaşımında, İsrail’li generalin Türkiye dahil 4 ülkeden toprak alacağız açıklamasına verdiğin yanıtta bizim gibi gariban vatandaşlar zamanında olacak olanları gördü de bir zamanlar BOP projesinin eş başkanıyım diye gerk gerk öğünen, bütün istihbarat elinde olan şahıs görmedi diyorsun. Sevgili Mustafa Hıyar soyulduğu zaman da hıyar kalır. Ancak böylesi bozulmaya yüz tutmuş hıyarlar cacık bile olmaz. Boş ver ağzı olan konuşuyor. Aslında bu tip insanların bizleri hayal kırıklığına uğrattığını sanıyoruz. Ancak nedense bizlerin yanlış insanlar üzerinde hayal kurduğumuzu düşünemiyoruz.

**

Sn. Esat Varoğlu 15 yıldır tek başlarına iktidardalar. Eğitim Sistemini bir çerçeveye oturtamadılar. Eğitimi Yaz- boz tahtasına çevirdiler, bir de kuklalarını kullanarak bize karışıyorlar. Hadi efendiler başka kapıya diyorsun. Da, 190 bin dönüm arazinin 90 bini kiralandı. 100 bini boşta ve bizim partinin elemanları yıllardır bunları babalarının malları gibi kullanıyorlar. Ne yani bunları o kapıdan bizler kaçtıktan sonra gelenler mi kullansın? İstihdam işi ne olacak? Bizim ilçeden geçip selam veren parti ileri gelenlerinin yakınlarını yarın seçim öncesinde kim işe alacak? Bizden olanları Müdür ve Müsteşar kim yapacak? Devlet gücünü elinde tutarken devlet arazileri ile binacıklarını kim iç edecek? Mersedeslerin arka koltuğunda otururken kim caga satacak? İhalecikleri kim idare edecek veee? Yok Esat abi çok şey istedin. Hadde başka kapıya.

**

Sn. Mesut Yıkıcı, yaptığınız açıklamada, bugün halen Yenierenköy’de bulunan çöplük alanı yanıyor. İnsanımızı zehirlemeye devam ediyor. Görevde bulunduğum belediye başkanlığı dönemimde tüm yazılı ve yazısız başvurularıma rağmen çöplük alanının yerini değiştirmemize ısrarla karşı çıkan izin vermeyen çevre dairesi ve bakanlığı yetkilileri, bulunduğunuz makamların İnsanımız için hizmet yeri olduğunu unuttu. Ama Karpaz halkı sizi hiç Unutmayacak emin olun diyorsun. Bence serzenişinizde çok haklısınız. Sn. Yıkıcı, Karpaz’ı KKTC’nin arka bahçesi olarak gören. İnsanının iş, aş ve sevgi beklediğini anlamayanlar zaten tükettikleri sevgi enerjisi nedeniyle gönüllerin kapsama alanı dışında kaldılar. Ağacın ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yapraklarının yere düşeceğini bu zatı muhteremler herhalde bilmiyor. Ve KKTC dediğimiz coğrafyada kimileri toprak kadar kıymetli, kimileri bir ot kadar değersiz. Herkes bir şekilde yaşıyor işte.