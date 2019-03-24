Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Yenikapı'daki mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı son değer kaybı ile ilgili "provokatif eylemlerde bulunanlar bedelini ağır öder" dedi.

Erdoğan "Dövizi tırmandırmaya çalışıyorlar. Bakın bugün Yenikapı'dan onlara sesleniyorum. Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, döviz yükselecek şöyle olacak böyle olacak bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Seçimin arifesinde bu tür eylemlerin içerisine girenlere sesleniyorum. Hepinizin kimliğini biliyoruz, neler yaptığınızı biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan hakkında başlattığı soruşturmayı kastederek "BDDK bazı adımlar attı. Ama şunu bilin ki seçim sonrası bunun faturasını size ağır keseceğiz. Bu milleti sömüremeyeceksiniz" diye konuştu.

BDDK, JP Morgan'ın 22 Mart tarihinde döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı raporun kapsadığı "yanıltıcı içerik" ile banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayet aldıklarını ve JP Morgan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Ayrıca Sermaye Piyayası Kurulu (SPK) da JP Morgan'ın yayımladığı raporun başta bankacılık hisseleri olmak üzere Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetleri üzerinde spekülatif etki yarattığına yönelik şikayetler üzerine inceleme başlattığını açıkladı.

Türk lirası Cuma günü piyasa kapanışı öncesinde Amerikan Doları karşısında yüzde 6'ya yakın değer kaybetmişti.

Bu TL'nin Ağustos ayından bu yana dolar karşısında bir günde yaşadığı en büyük değer kaybı. Dolar/TL kuru bu kayıpla 5,78'i aşmıştı.