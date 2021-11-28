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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Anavatan Türkiye her zaman yanımızda"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde Kıbrıs Türk halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Anavatan Türkiye her zaman yanımızda"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde Kıbrıs Türk halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şöyle;

"Kıbrıs'ta federal çözümün mümkün olmadığının görülmesi sonrasında ilk kez Cenevre'de müzakere masasına koyduğumuz  egemen eşit iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz gündemdeki yerini korurken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada  "tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin  çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmeleri" çağrısında bulunması  gücümüze güç katmıştır.  

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, konuşmasında "Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin çözümün anahtarı olduğunu" da belirtirken, halkımızın maruz kaldığı haksız ambargoların  kaldırılması yönünde de çağrıda bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan 22 Eylül 2021 tarihinde BM 76. Genel Kurul görüşmelerinde ve 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde de yaptığı konuşma ve çağrılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olurken, Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olduğunu belirtmişti.  Her zaman ve her koşulda  Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olan, yardım elini uzatan ve  desteğini esirgemeyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a  şahsım ve halkım adına en içten ve en samimi duygularımla teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edecektir."

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