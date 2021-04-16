Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,gereken yasal düzenlemelerin yapılacağını ve kurslara devam edileceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Değişiklik Yasası’nda yer alan Din İşleri Komisyonu’nun hafızlık kursu açma yetkisini iptal eden kararını değerlendirerek, gereken yasal düzenlemelerin yapılacağını ve kurslara devam edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“KKTC Anayasası’nın her vatandaşa dini inançlarını ve kutsal kitaplarını öğrenme hakkı ile kendi inançları doğrultusunda ibadet etme özgürlüğünü sağlamakta olduğunu belirtmekte büyük yarar vardır. Buna göre din eğitimi almak Anayasaya aykırı olmadığı gibi Din İşleri Başkanlığı da Devletin dini alanlarda faaliyet gösteren kurumudur. Bunlara da dikkat edilmesi gerekir. Bu arada Din İşleri Başkanlığı’nın, devletin dışında bir kurum olduğu algısını yaratmak ve bu kurumu zan ve töhmet altında bırakmak doğru değildir



