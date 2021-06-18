Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, “Minyatür Kıbrıs Kapıları” sergisinin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çağdaş Halk Dansları Derneği'nin Tanju Hastunç’un önderliğinde hazırladığı “Minyatür Kıbrıs Kapıları” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.



Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.



HASTUNÇ: “KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DEĞERLERİNE SIKI SIKIYA BAĞLI BİR KİMLİKLE YOLA ÇIKTIK”

Tanju Hastunç sergi açılışında yaptığı konuşmasında, Kıbrıs Türk kültür değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalan ve bunu her platformda ispat eden kimlikleriyle yola çıktıklarını ifade ederek, Lefkoşa Surlariçi’nin turizme kazandırılmasının önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve sergiye katılan bireylerin ve siyasilerin de aynı düşüncede olduklarını belirtti ve dernek binalarının bu bölgede yer almasının bu anlamda önemine işaret etti.

Hastunç, “Minyatür Kıbrıs Kapıları” projesinin ardından atalarımız olan Osmanlılar başta olmak üzere Kıbrıs medeniyetleri, halk giysileri ve askeri karakterleri içeren bir proje üzerinde çalışıldığını, üçüncü proje olarak da çalışmaların müze haline dönüştürülmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.



Dernek binası ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlere ve katkı yapanlara teşekkür eden Hastunç, 40x60 cm ebatlarında üretilen 50 adet projeyi, iki katı yaparak 100 adet ürettiklerini ve 50 adetini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na sergilenmesi için bağışlayacaklarını belirtti.



SİBEL TATAR: “TURİZM ÜLKESİ OLARAK MÜZE SAYIMIZIN ARTMASINI SAĞLAMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, sergi açılışında yaptığı konuşmasına, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sevgilerini getirdiğini belirterek başladı.



“Burada bir kültür kaynağı görüyoruz” diyen Sibel Tatar, Tanju Hastunç başta olmak üzere, bakanları ve projeye katkı koyan herkesi kutladı. Serginin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu dile getiren Sibel Tatar, ülkemizin başkenti, kültür merkezimiz ve ana damarımız olan Lefkoşa’ya bu projeyi sergileyen bir müze oluşumunun yakışacağını düşündüğünü kaydetti. Müze sayımızın az olduğunu ifade eden Sibel Tatar, turizm ülkesi olarak müze sayımızın artmasını sağlamanın önemine vurgu yaptı ve Tanju Hastunç’un müze oluşumu yönünde altyapı çalışmasını yaptığını sözlerine ekledi.



AMCAOĞLU: “SANATÇILARIMIZIN ESERLERİNİ UZAK MECRALARA ULAŞTIRABİLMEMİZ ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise sergi açılışındaki konuşmasında, kültür ve sanatın ayakta tutulabilmesi ve sanatçılarımızın eserlerini uzak mecralara ulaştırabilmek ve Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’ın da ifade ettiği gibi müzelerle KKTC’nin bugünkü halini ve geçmişimizin kültürel değerlerini ülkemizi ziyaret eden turistlere gösterebilmemizin önemine işaret etti.



Amcaoğlu, kültürel anlamda sanatçıları korumanın ve sanat anlamında gelişmeleri takip edebilmenin önemine değinerek, kültürel anlamda eksiklikleri giderebilmek adına çalışmalar yapmanın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak görevleri olduğunu söyledi.