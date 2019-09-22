Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah New York’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkeden ayrılmadan önce saat 08.15’te Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı da düzenledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle gerçekleştireceği New York ziyaretinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 2 Ekim çarşamba günü adaya dönmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Akıncı’ya New York temasları sırasında Özel Temsilcisi Erhan Erçin, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Sözcüsü Barış Burcu eşlik edecek.
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