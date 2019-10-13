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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güzelyurt açık pazarını ziyaret ederek, esnaf ve halkla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, pazara gelişinde, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, pazarı gezerek alışveriş yaptı, vatandaşları dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Akıncı ile sohbet ederek, bölgeyle ilgili sorunları ve görüşlerini Cumhurbaşkanı’na aktardı.

Pazardan alışveriş yapan turistler de, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’ya ilgi gösterdi.

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