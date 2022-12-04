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Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın mesajı şöyle;

“Kadınların erkeklerle eşit şekilde sahip olması gereken sosyoekonomik, siyasi ve yasal hakların gündeme getirildiği, kadınların daha insanca yaşama isteğiyle ortaya koyduğu mücadele ve dayanışmanın perçinlendiği gün olan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde, gelecek kuşaklarla birlikte devletimizin aydınlık yarınlarının teminatı olan kadınlarımızın çözüm bekleyen talebine odaklanmak, hepimizin görevidir.

Siyasetten ekonomiye, kültür ve sanattan tüm karar alma mekanizmalarına, kadınlarımızın aktif katılımının artmasına yönelik ortaya konan çabaların, nasıl çok daha ileri noktalara taşınabileceği hususunda somut ve sürdürülebilir adımlar atmak adına önemli bir fırsat olan böylesi anlamlı günlerde, toplumsal mücadele yıllarından egemen devletimizin ilanına ve bugünlere gelinen süreçte kadınlarımızın ortaya koyduğu yadsınamaz katkıyı da hatırlamak ve hatırlatmak, tarihsel bir sorumluluktur.

Kadınlara yönelik her türlü fiziksel, psikolojik şiddet ve bezdirme çabalarının önlenmesine yönelik adımların atılarak özellikle şiddet mağduru kadınların kendisini güvende hissedeceği kadın sığınma evi sayısını artırmak, şiddet başta olmak üzere karşılaştıkları tüm sorunlara kapsayıcı çözümler bulma noktasında Anayasa’nın bana verdiği yetki çerçevesinde elimden gelen tüm katkıyı koymaya kararlı olduğuma dikkati çekmek istiyorum.

Tüm kadınlarımızın her alanda çok daha güçlü bir KKTC yaratılma sürecinde oynayacağı kritik rolün bilinciyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm kadınlara verdiği önemin ışığında, toplumsal kalkınma hamlesi içerisindeki devletimizin, kadınlarımızın varlığı ile geleceğinin güvende olduğunu vurguluyor, tüm kadınlarımızı saygı ile selamlıyorum.”

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