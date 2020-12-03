Cumhurbaşkanı Tatar: “Bir an önce hükümetin kurulması gerek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a iade etti.

CTP Genel Başkanı Erhürman bugün saat 17.20 sıralarında Cumhurbaşkanlığı’na giderek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüştü.



ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın verdiği görevi yerine getirmek için çalışmalarını yaptıklarını belirterek, “Bugün itibarıyla net bir şekilde görüyoruz ki hükümeti kurmak mümkün olmayacak, dolayısıyla görev süresini tamamlamadan bu görevi iade etmek için sizi ziyaret ettik” dedi.

Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görevlendirmesi doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden Erhürman, hayırlı olması temennisinde bulundu.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, görevi aldığı günden bu yana Tufan Erhürman ve ekibinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu gördüğünü belirterek, tüm olasılıkların denendiğini söyledi.

Erhürman’dan önce görevi, en fazla milletvekiline sahip Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner’e verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Saner’in de 2 hafta süresince yaptığı çalışmalar sonrasında görevi iade ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar “Parlamentoda siyasi partilerin durumu ve sayılara baktığımızda bir sıkıntı olduğu görülmekte. Daha önce de açıkladığım gibi iyi niyetimden kimsenin şüphesi olmasın, haddimi aşmak istemiyorum, elbette ki Cumhurbaşkanı olarak görüşlerim olabilir. Şu ana kadar bir hükümetin kurulmuş olması beni ve halkımızı memnun edecekti” diyerek, bütün çabalara rağmen hükümetin kurulamamasının üzücü olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden iki kez sandığa gidildiğini hatırlatarak, pandemi döneminde sandığa gitmenin zorluklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şu anda bir erken seçim beklentisi olmadığını, olmaması gerektiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Feri Şefik’in de şu haliyle seçime gitmenin doğru olmadığını söylediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, öyle bir durumdan önce mutlaka seçim ve halkoylaması yasasına bakılması gerektiğini vurguladı.

“Sizden sonra bir hükümetin kurulması için bir değerlendirme yapmak durumundayım” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi yetkisinin 60 gün içinde bir hükümet kurulmasını zorlamak olduğunu, şu ana kadar da yaklaşık 30 gün geçirildiğini hatırlattı.

En erken zamanda hükümet kurulması temennisini dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Hükümetin kurulmasına yardımcı olunsun. Sayılara bakmak lazım, tekrar bunun değerlendirmesi yapılacaktır. Güvenoyu alınması noktasında belki bir anlayış gelişir” dedi.



“HÜKÜMET BOŞLUĞUNUN ÜLKEYE FAYDASI YOK”

Hükümet boşluğunun ülkeye bir faydası olmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bütçenin alt komitede bile tartışmaya açılmadığını, bütçenin geçirilmemesinin bir takım sıkıntılar yaratacağını, bunun halka da yansıyabileceğini, kaynak sıkıntısı yaşanabileceğini, bunun için bir an önce hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapacağı değerlendirme ardından Ana muhalefet partisi olarak CTP’yi de bilgilendireceğini sözlerine ekledi.