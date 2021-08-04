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Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i Anma Törenine Katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i Anma Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i Anma Törenine Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i anma törenine katıldı.
 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1964'te Türk Hava Kuvvetleri’nin Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, uçağı Rum uçaksavarlar tarafından vurulunca paraşütle atladıktan sonra esir düşen, Rumlar tarafından işkenceye maruz kalarak hayatını kaybeden Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in İstanbul Edirnekapı'da bulunan Sakızağacı Hava Şehitliği'ndeki anma törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’i anarak dua etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca Şehit Yüzbaşı Topel’in şehit düştüğü yerden getirdiği toprağı Topel’in kabrine bıraktı.

“RUMLARIN PÜSKÜRTÜLMESİNDE, ŞEHİT PİLOT YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL VE ARKADAŞLARININ KATKISI ASLA UNUTULMAYACAK”

Topel’in mezarı başında bulunarak Merhum Yüzbaşı’yı anmaktan duyduğu huzuru ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Toprağı bol, mekânı cennet, ruhu şad olsun” dedi.

Türkiye’nin, garanti ve ittifak antlaşmalarına bağlı olarak, 1974 yılı öncesinde de Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türkleri soykırımdan geçirmeye niyetli Rumların püskürtülmesinde, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve arkadaşlarının katkısının asla unutulmayacağını belirtti.

“ERENKÖY DİRENİŞİ, KIBRIS TÜRKÜ’NÜN ÇANAKKALE DESTANI’DIR”

Erenköy Direnişi ’ne katılan yüzlerce gencin, Türk Hava Kuvvetleri’nin de desteğiyle Rum saldırılarına direnmesinin Kıbrıs Türkü’nün “Çanakkale Destanı” olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, bu direniş sayesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın 1974’e kadar varlığını sürdürdüğünü, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına ulaştığını ifade etti.

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“KKTC’DE, GÜVEN İÇERİSİNDE…”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin bugün KKTC’de kendi devletlerinde güven içerisinde yaşamlarını sürdürdüğünü ifade ederek KKTC’nin her zaman yaşayacağını kaydetti.

Malazgirt Savaşı, Kıbrıs’ın Fethi, İstiklal Savaşlarının ve Erenköy Savaşları’nın Ağustos ayında olması hasebiyle bu ayın ayrı bir önemi olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Türk milletine minnet duygularını sunarak teşekkür etti.

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