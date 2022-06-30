Cumhurbaşkanı Tatar:Polisimiz her geçen gün çalışma mekanizmasını daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir şekilde geliştirmektedir

“Kamu düzenini ve güvenliğini sağlama noktasında polis teşkilatımız büyük bir özveri ile görevini yerine getirmekte, sorumlulukla çalışmalarını sürdürmektedir.

Halkın huzuru, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi konularında polisimiz; her geçen gün çalışma mekanizmasını daha aktif, koordineli ve çok daha hızlı bir şekilde geliştirmektedir. Son yaşanan yangın hadisesinde polisimizin de içerisinde yer aldığı bu yapının ne büyük bir potansiyel ve hareket gücü barındırdığına şahit olunmuştur.

KKTC Polis Teşkilatı, bugün uluslararası bağlantılarını güçlendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin polis teşkilatları ile iş birliği kuran Polis Genel Müdürlüğü, KKTC Devleti’ne saygınlık kazandıran bir kurumsal yapıya dönüşmüştür.Millî mücadele yıllarında, iç güvenliği sağlamanın yanı sıra toplumsal varoluş mücadelesinde de görevini layıkıyla yerine getiren polisimiz, her koşulda örnek bir kurum olmuştur.

Daha çağdaş ve güçlü bir polis örgütü yaratma hedefiyle polis teşkilatının hedefi, hiç kuşkusuz toplumun ihtiyaç ve taleplerini dikkate alırken, bireysel hak ve özgürlüklerin de güvencesi olmayı sürdürmek olmalıdır. Üzerine düşen sorumlulukları özveriyle yerine getiren, bunu yaparken de Atatürk ilkelerine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, yasalara ve çağdaş demokratik değerlere özenle uyma noktasında kararlı bir duruş sergileyen polis teşkilatı, bu duruşuyla diğer kurumlarımıza da örnek olmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın polisimize olan güvenini yinelerken, polis teşkilatımıza hiçbir destekten kaçınmayan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na şükranlarımızı sunar, tüm polislerimizin 30 Haziran Polis Günü’nü kutlarım.”