Cumhurbaşkanlığı, Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, önümüzdeki pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gayrıresmi olarak vereceği yemeği, Anastasiadis’in “resmi bir görüşme olarak yansıtma” gayreti içerisinde olduğunu belirterek, Anastasiadis’e “manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçme” çağrısında bulundu.



Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;



“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Anastasiadis’e BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önümüzdeki pazartesi günü vereceği yemek öncesinde Rum liderin gayrıresmi olarak düzenlenen bu yemeği resmi bir görüşme olarak yansıtma gayreti içinde olduğu görülmektedir. Bu çabanın, çarpıtmaya dayalı tamamen beyhude bir uğraş olduğunu vurgulamak isteriz.



Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, yani baştan beri var olan bu prensipler yeniden teyit edilmeden ve gerekli zemin oluşmadan resmi görüşmelerin başlayamayacağı ortadadır. Rum tarafını bu tür manipülatif ve yanıltıcı davranışlardan vazgeçmeye çağırırız.”