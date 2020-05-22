Cumhurbaşkanlığı'nda 'açılım süreci' görüşülecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarını, saat 11.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda toplantıya davet etti.

Toplantının gündemine ilişkin yapılan açıklamada, hükümetin yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve değerlendirmede bulunulacak.

Buluşmanın gündeminde ayrıca, hükümetin, sınır kapılarına ilişkin attığı adımın da görüşülmesi bekleniyor.

Anımsanacağı üzere Başbakan Tatar, sınır kapılarının geçişlere açılmasıyla ilgili Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'ye, Rum mevkidaşıyla görüşmesi konusunda direktif vermişti