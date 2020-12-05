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Cumhurbaşkanlığı’nda Kurulan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı’nda Kurulan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Komitesi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün,  Cumhurbaşkanlığı toplantı salonunda, internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda, çeşitli ülkelerdeki Komite üyeleri söz alarak Komitenin kurulması ile önemli bir eksikliğin giderildiğini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da, toplantıya katılarak Komite üyelerine çalışmalarında başarılar diledi ve toplantıdan ayrıldı.

Toplantıya Kuzey Kıbrıs’tan Tamer Müftüzade, Osman Kasapoglu; İngiltere’den Leyla Kemal, Münir Tatar ve Hakkı Müftüzade; Türkiye’den Uzm. Dr. İsmet Birgül; Avustralya’dan ise Nevin Hüseyin katıldı.

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