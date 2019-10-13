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Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın milletvekillerine gönderdiği gündeme göre, Meclis toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurulun gündeminde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ve Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi bulunuyor.  

Genel Kurulun gündeminde ayrıca Hukuk Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine ilişkin Raporu da yer alıyor.

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