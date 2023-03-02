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D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

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Yeni bir araştırmaya göre; demans hastalığının önlenmesi için D vitamini takviyesi almanın yararlı olabileceği belirlendi.
D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 12 bin katılımcıyla çalışma yapıldı.

Kanada ve İngiltere’den araştırmacılar, katılımcılardan D vitamini takviyesi alan 4 bin 637 kişilik grupta, takviye almayan gruba göre yüzde 40 daha az demans görüldüğünü tespit etti.

Katılımcıların 2 bin 696’sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edilirken bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679’unun ise çok az takviye aldığı belirtildi.

Kanada’daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve İngiltere’deki Exeter Üniversitesi’nden araştırmacılar, katılımcıların ortalama yaşının 71 olduğunu ve araştırmaya kaydolduklarında demans teşhislerinin bulunmadığını kaydetti.

Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, “D vitamininin beyinde demansı azaltabilecek bazı etkilerinin olduğunu biliyoruz ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmişti.” değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonucu elde edilen bulguların D vitamini takviyesi alması gereken gruplara ilişkin önemli bilgiler verdiğini belirten Ismail, “Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almanın yararlı olabileceğine işaret eden kanıtlar bulduk” ifadesini kullandı.

Exeter Üniversitesinden Byron Creese de demansın önlenmesi veya en azından geciktirilmesinin, bu hastalıktan etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Creese, “Bu araştırma sonucu, bize D vitamini takviyesinin demansı önlemede ya da geciktirmede yararlı olabileceğine işaret ediyor ancak şimdi bunu kesinleştirmek için klinik deneyler yapmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu. 

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