DAÜ 6. Uluslararası Kariyer Haftası Apple logosunun tasarımcısı Rob Janoff’un sunumu ile başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den değerli akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı”nın altıncısı, 12 Mart 2018 Pazartesi günü, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, saat 10:00’da gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından başladı.

DAÜ – MİKA ve DAÜ İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü iş birliğiyle Apple logosunun dünyaca ünlü tasarımcısı Rob Janoff’un ana konuşmacı olarak yer aldığı “Uluslararası Kariyer Haftası” açılış törenine, öğrencilerin ilgisi oldukça yoğun oldu. Konferans salonunu tamamen dolduran öğrenciler, adeta izdihama yol açtı. Etkinliğin açılışında konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası As Başkanı Mehmet Eziç oda hakkında bilgiler vererek, Kariyer Haftası ve Kariyer Fuarı’na oda olarak destek vermekten son derece mutlu olduklarını vurguladı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eziç, iki önemli sorunun kariyer planlamasında önemli olduğunu belirterek bunlardan ilkinin “Ben hangi alanda fark yaratabilirim?”, ikincisinin ise “Yaptığım işi nasıl herkesten farklı yapabilirim?” soruları olduğunu ve bunlara verilecek cevapların başarıyı yakalamada önemli olduğunu vurguladı. Açılışta konuşan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek oda hakkında bilgiler verdi. Kıbrıs Türk ürünleri ve firmalarının tanıtımı açısından bu tarz etkinliklerin önemi üzerinde duran Avunduk, sürdürülebilir bir ekonomi yaratma yolunun üretim ve ihraca dayalı olduğunu aktardı. Avunduk, Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak sanayi ve üniversite arasındaki iş birliklerinin son derece önemli olduğunu belirterek, bu bağlamda DAÜ’ye teşekkürlerini iletti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter etkinliğin Gazimağusa şehri ve KKTC için oldukça anlamlı olduğu üzerinde durarak, her geçen yıl etkinliğe olan ilginin artmakta olduğunu vurguladı. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sunan Arter, öğrencilere “Sadece diploma almayı düşünmeyin, hedefiniz olsun. Hedefsiz hiçbir yere varamazsınız. Heyecanınızı kaybetmeyin. Çok okuyarak, başarılı iş insanlarını takip ederek kariyerinizi planlayın. İyi bir kariyere çalışarak ve planlayarak ulaşılır” tavsiyelerinde bulundu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini sunarak Kariyer Haftası etkinlikleri içinde birçok önemli konuğu ağırlayacaklarını, bugün de Apple logosunun dünyaca ünlü tasarımcısı Rob Janoff’u ağırlamaktan mutlu olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Osam, Kariyer Haftası içerisindeki deneyimleri en üst seviyede içselleştirmelerini de temenni etti.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler gerçekleştirdiği konuşmasında eski bir DAÜ mezunu olarak öğrencilerin neler hissettiğini anladığını belirterek, kendi kariyer yolculuğundan bahsetti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çeler, mezun olduktan sonra asla vazgeçmeyin, denemekten korkmayın. Bazı şeyler zor olacak ama hayal kurmaktan ve içinizdeki tutkudan asla vazgeçmeyin.” tavsiyesinde bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından Rob Janoff, DAÜ öğrencileri ile buluşarak “Bir Tasarım Kariyeri: Fırsatları Başarıya Dönüştürmek” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Janoff, DAÜ’de bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek, kendisine bu fırsatı sunanlara teşekkürlerini iletti. Gerçekleştirdiği sunumunda Apple logosunun tasarım sürecinden, logonun nasıl ortaya çıktığından, gelişim aşamalarından ve logodaki ısırığın ne anlama geldiğinden bahsetti. Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Osam katkılarından dolayı Janoff’a gümüş tabak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Tanova da Kıbrıs’a özgü lefkara işi pano takdiminde bulundu. Etkinlik katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılmasının ardından sona erdi. 16 Mart 2018 tarihine kadar devam edecek olan Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında fakülteler tarafından düzenlenecek olan seminerlerin yanı sıra, 14 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 10:00’da, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda, 140’ı aşkın firmanın katılacağı “Kariyer Fuarı” gerçekleştirilecek.

