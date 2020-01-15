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DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü “2. Kültürlerarası Yemek Festivali” gerçekleştirdi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “2. Kültürlerarası Yemek Festivali” yoğun bir katılım ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirildi.
DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü “2. Kültürlerarası Yemek Festivali” gerçekleştirdi

Söz konusu etkinlikte, farklı ülkelerden gelen öğrenciler kendi kültürlerine ait yemekler hazırlayarak kendi kültürlerini tanıtmaya çalıştılar. Hazırlanan yemeklerin her biri için tarifelerini ve besin değerlerini içeren posterler ve el broşürleri hazırlayan öğrenciler hem kendi ülkelerinin yemek kültürlerini hem de yemeklerin besin değerlerini tanıttılar.

Söz konusu etkinlik Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde eğitim alan tüm öğrencilerin tanışıp kaynaşmasına olanak sağlamış olup, bu organizasyonda emeği geçen öğrencilere Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve Bölüm Öğretim Üyeleri tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca etkinlikte, Oza Kahve, Renkli Tatlar Pastanesi, Narin Kurabiyeleri ve Meriç Süt Ürünleri’de tanıtım standı açarak ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladılar

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