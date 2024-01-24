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DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü, "Luminans Kompozisyonları" Adlı Sergiyle Sanatseverleri Buluşturdu

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DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü, Sanatseverleri "Luminans Kompozisyonları" Sergisiyle Buluşturdu: Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu, Etkinlikte Emek Verenlere Teşekkür Etti
DAÜ Fotoğrafçılık Kulübü, "Luminans Kompozisyonları" Adlı Sergiyle Sanatseverleri Buluşturdu

DAÜ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ LUMİNANS KOMPOZİSYONLARI SERGİSİ AÇTI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı Fotoğrafçılık Kulübü, “Luminans Kompozisyonları” adlı karma fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Merkezi Derslikler Antresi’nde açılan sergiye, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Sanat Koordinatörü Zehra Şonya, Öğrenci Kulüpleri Birim Sorumlusu Çiğdem Duvarcı, DAÜ personeli, kulüp üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 

Açılışta konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu, etkinliklerle DAÜ’nün öğrencilerinin sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal gelişimine katkıda bulunulmasının amaçlandığını ve bu bağlamda farklı alanlarda birbirinden güzel etkinlikler düzenlendiğini kaydetti. Prof. Dr. Zorlu, serginin oluşması için emek veren herkese teşekkürlerini iletti ve başarılarının devamını diledi.

 

Kulüp Eğitmeni Haluk Erdem Singin, Luminans Kompozisyonlarının ışıkla boyama tekniği kullanılarak oluşturulduğunu anlattı. Ortaya çıkan eserler için kulüp üyelerini kutlayan Singin, çalışmalarının kolektif bir şekilde devam edeceğini belirtti.

 

Kulüp Başkanı Berkay İncedal da Kulüp Eğitmeni Singin ile ikinci sergilerini oluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek başta Rektörlük, Müdürlük ve Kulüp Eğitmeni olmak üzere, fotoğrafların oluşturulması için katkı koyan tüm kulüplere teşekkür etti. İncedal, bir sonraki dönem için yeni sergi hazırlıklarına başlayacaklarını da kaydetti.

 

Konuşmaların ardından serginin oluşmasında emeği geçenlere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zorlu tarafından katılım ve teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

 

Luminans Kompozisyonları, Fotoğrafçılık Kulübü Eğitmeni Haluk Erdem Singin önderliğinde kulüp üyesi öğrenciler tarafından ışıkla boyama tekniği ile oluşturuldu. Özgün bakış açısı ve kalıplardan uzak anlatım yaratmayı hedefleyen eserler, öğrenciler tarafından özenle organize edilip, eğitmen talimatları ile birlikte fotoğraflandı. Fotoğraf çekimlerine DAÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Sinema Kulübü, Amerikan Futbolu Takımı (EMU Crows) ile Dans Topluluğu fotoğraf modelliklerini üstlenerek katkı koydu. Sergi hazırlık sürecindeki organizasyonun büyük bir çoğunluğu kulübün yönetim kadrosu tarafından üstlenilirken, kulüp yönetimi bu süreçte sergiye eser de üretti.

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